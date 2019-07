Noche Cubana: cambia la viabilità e divieto di usare vetro e lattine

Non siamo all’equatore, non c’è l’oceano Atlantico, ma giovedì sera Empoli si trasformerà per una serata in una piccola Cuba, per la seconda edizione della ‘Noche Cubana’, uno degli eventi più attesi del Luglio Empolese.

Appuntamento giovedì 18 Luglio 2019 a partire dalle 21, fino a dopo le una di notte con i negozi aperti. È un evento organizzato dall’associazione dei commercianti Centro Storico, in collaborazione con Confesercenti, e col patrocinio del Comune di Empoli.

Concerti live, spettacoli di danza, musica e cultura latina, legata a Cuba e alle sue tradizioni.

Stella della serata Ruly Rodriguez (Mr. Tacata Bro), vincitore di due dischi d'oro e di platino per il suo successo mondiale Tacatà. Ma le strade del ‘Giro’ e le piazze saranno invase da decine e decine di musicisti, cantanti e ballerini.

Intanto da stasera Via Spartaco Lavagnini e in altri spazi del centro storico saranno presenti le opere degli street artist: Manuel Giacometti & Diego Montagner.

ASSESSORE - «Un’altra grande serata che attende tutto il centro storico per uno dei mesi di luglio più attivi e riusciti nella recente storia di questa kermesse – ha detto l’assessore alle attività produttive Antonio Ponzo Pellegrini – che nasce per animare le nostre serate e dare possibilità a tutti i negozi, nessuno escluso, di beneficiare di quella ritrovata voglia di passeggiare nel nostro giro e trascorrere piacevoli serate all’aperto nella nostra città. Grazie a chi collabora, a chi si impegna e a chi ci crede».

ORDINANZA VETRO-LATTINE – Come avviene per gli eventi notturni in centro storico, per motivi di tutela della sicurezza pubblica, vista la rilevante presenza di pubblico che si riverserà nella città di Empoli per la ‘Noche Cubana 2’, è stata emessa un’ordinanza che vieta, dalle 19 di giovedì 18 alle 3 di venerdì 19 luglio, a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro, comprese nel perimetro dell'area interessata dalla manifestazione, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori di vetro, e lattine. La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro e lattine è consentita solo all’interno del locale; le attività autorizzate possono vendere, per asporto, le bevande in contenitori di plastica o carta. L’ordinanza vieta anche a chiunque di consumare, in luoghi pubblici, di uso pubblico e comunque aperti al pubblico, bevande contenute in bicchieri, bottiglie di vetro o lattine e di abbandonare questi contenitori.

SICUREZZA - Saranno presenti nell’area, come sempre in occasione di manifestazioni di questo tipo, tutte le forze dell’ordine cittadine e anche alcuni steward messi in campo dall’organizzazione proprio per coadiuvare il lavoro di polizia, carabinieri e polizia municipale. Non solo, è stato deciso, per evitare spiacevoli incidenti, che nessuna persona potrà fare il suo ingresso nell’area della festa con in mano bottiglie od altri contenitori in vetro o lattine.

PARCHEGGIO PER INVALIDI – Nel tratto di Piazza della Vittoria, lato Via Curtatone e Montanara, chiuso al traffico durante l’evento, sarà realizzata un’area dove i mezzi con a bordo persone con difficoltà motorie potranno parcheggiare. L’ingresso all’area sarà gestito dall’associazione ex carabinieri di Empoli. Coinvolta nei vari servizi anche la Misericordia di Empoli.



LA VIABILITA’ CHE CAMBIA – Numerosi i provvedimenti di viabilità adottati in occasione dell’evento. Dalla sera inizieranno a entrare in vigore i vari divieti di sosta, a partire dalle 19 in particolare. Sempre dalle 19 e dalle 20 ci saranno le chiusure delle strade e quindi il divieto di transito nelle strade vicine al centro storico. Durante la manifestazione piazza della Vittoria e piazza del Popolo saranno chiuse al traffico. Piazza della Vittoria e Via Roma, quindi anche via Pievano Rolando e via Tinto da Battifolle, chiuderanno a partire da piazza Guido Guerra e anche in arrivo da piazza Gramsci, fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade che inizieranno immediatamente dopo la manifestazione e che proseguiranno per tutta la notte.



Via P. Rolando

all'intersezione con P.za G. Guerra

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 20:00 del 18 luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Via Tinto da Battifolle

da intersezione con Via Socco Ferrante

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per

l'allestimento della manifestazione,dalle ore 20:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e

comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Via Salvagnoli

all'intersezione con Via T. Da Battifolle, per i veicoli provenienti da P.za Gramsci

Divieto di Transito e Direzione Obbligatoria Dx e Sx per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 20:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

tratto tra Via P. Rolando e Via Ridolfi

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 19:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 19:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

P.za della Vittoria

tutta

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 19:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 20:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Via Roma

ambo i lati del tratto compreso tra P.za della Vittoria e Via G. Da Empoli

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, dalle ore 19:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 20:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

P.za F. Degli Uberti

intera area

Divieto di Transito di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 20:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 19:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

ZTL/AP

intera area

Sospensione della validità di tutte le autorizzazioni in deroga al Divieto di Transito e al Divieto di Sosta relative alla ZTL/AP eccettoquelle inerenti la mobilità delle persone invalide, dalle ore 20:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Via dei Neri

all'intersezione con Via Leonardo da Vinci

Divieto di Transito e Obbligo di svolta a Destra con direzione Via Cavour, per tutti i veicoli, dalle ore 20:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Piazza XXIV Luglio

da intersezione con Via Ferrucci

Divieto di Transito e Obbligo di svolta a Destra con direzione Via dè Neri e uscita per Via Leonardo da Vinci per tutti i veicoli, dalle ore 18:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

P.za del Popolo

tutta

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 08:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 20:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Via S.Lavagnini

tutta

Divieto di Transito di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 18:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 18:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Via Curtatone e Montanara

all'intersezione con P.zza Vittoria,

Divieto di Transito e Direzione Obbligatoria a Dx in Via Carrucci per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e necessari per l'allestimento della manifestazione, dalle ore 20:00 del 18 Luglio 2019 alle ore 02:00 del 19 Luglio 2019 e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

per i 50 metri del lato destro precedenti l'intersezione con Via Carrucci

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto Autobus del TPL in servizio di linea, dalle ore 16:00 del 18 Luglio 2019 al termine delle operazioni di pulizia delle strade;

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli