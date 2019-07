Ponte di Lugnano, bene i soldi che Cascina stanzierà per le attività danneggiate

“Esprimiamo soddisfazione per la volontà del Comune di Cascina di destinare risorse dal proprio bilancio a sostegno delle attività commerciali danneggiate dalla chiusura del ponte di Lugnano. Una strada che noi abbiamo sostenuto sin quando in prefettura risultò evidente che i lavori fossero improcrastinabili, perché la ritenevamo facilmente percorribile e soprattutto concreta nei confronti delle legittime proteste degli imprenditori”.

È Simone Romoli, responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord, a commentare positivamente l’annuncio del vicesindaco Rollo della prossima variante di 10.000 euro al bilancio da destinare alle attività commerciali del proprio comune danneggiate dalla chiusura del ponte. “Una volta che la Provincia aveva chiarito in maniera inequivocabile – dice ancora Romoli – come non ci fosse alcuna possibilità di rinviare l’intervento strutturale sul ponte, ci siamo subito mossi sia con i due Comuni interessati che con la Regione per individuare forme di sostegno economico alle attività, sia dirette che attraverso eventuali riduzione delle imposte. Era del tutto evidente che altri progetti alternativi alla chiusura del ponte non potevano avere una realizzazione concreta al di là degli annunci. Giusto quindi concentrarsi innanzitutto sulla riduzione dei tempi di durata dei lavori – insiste il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord -; in tal senso siamo in costante contatto con la Provincia affinché la data del 2 settembre per la riapertura, a senso unico alternato, del ponte sia rispettata o meglio ancora anticipata. Giusto poi sostenere i bilanci degli imprenditori che hanno subito pesanti flessioni con contributi diretti. Una scelta che l’amministrazione cascinese ha compreso e messo in pratica”.

Romoli pensa poi al momento della riapertura. “Al sindaco di Vicopisano abbiamo ribadito come sia vitale la creazione di una rotonda all’altezza dell’attuale semaforo a Lugnano che mitighi l’impatto del traffico in considerazione che anche il passaggio sul ponte sarà regolato da un impianto semaforico. Rotonda – conclude – che riteniamo possa diventare definitiva anche alla riapertura del ponte per snellire il transito sulla via Vicarese”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa

