Ponte Stella, giardino intitolato a Dino Tasselli

Il giardino di via del Redolone a Ponte Stella da oggi si chiama Area Verde “Dino Tasselli”. Con una delibera di giunta, infatti, è stato deciso di intitolare questo spazio ad un concittadino di Casalguidi che negli anni ‘30 da attaccante ha fatto la fortuna della Pistoiese. Si tratta di un’area ludico ricreativa attrezzata con moderni macchinari per svolgere attività fisica, una vera e propria palestra a cielo aperto a disposizione di tutti i cittadini grandi e piccoli.

“Dino Tasselli è stato un grande esempio di sportività conosciuto e apprezzato da tutti - spiega il vice sindaco di Serravalle, Federico Gorbi - Vogliamo investire in ogni frazione del nostro territorio per migliorare e rivitalizzare alcuni spazi pubblici per renderli fruibili ai cittadini. E’ un impegno preso all’inizio del nostro mandato e che oggi vediamo realizzato a Ponte Stella e che proseguirà in altri luoghi del nostro Comune”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese

