Il Presidente di Fondazione CR Firenze Salvadori è il nuovo Vicepresidente Acri

Il Consiglio di Acri ha nominato oggi nuovo Vicepresidente dell’Associazione Luigi Salvadori, da ieri Presidente di Fondazione CR Firenze al posto di Umberto Tombari che ha lasciato per fine mandato, non essendo più rieleggibile in base allo Statuto.

Salvadori si aggiunge agli altri tre vicepresidenti: Paolo Cavicchioli, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Giuseppe Morandini, presidente Fondazione Friuli, Gerhard Brandstätter, presidente della Cassa di Risparmio di Bolzano. Il Consiglio di Acri formula al neo vicepresidente Salvadori i migliori auguri di buon lavoro.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio Stampa

