'Processo a Socrate' al Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra

Processo a Socrate

dai Dialoghi di Platone

drammaturgia e regia di

Piero Nuti

con Piero Nuti e Elia Tedesco

Produzione Torino Spettacoli

mercoledì 17 luglio 2019

Volterra, Teatro Romano, ore 21:30

Scritto e diretto da Piero Nuti, prodotto da Torino Spettacoli, “Processo a Socrate”, andrà in scena domani, mercoledì 17 luglio, ore 21:30, al Teatro Romano di Volterra dove è in pieno svolgimento il Festival Internazionale, giunto alla sua diciassettesima edizione con un sempre maggiore successo di pubblico. “Processo a Socrate”, con Piero Nuti, in “una sue più vibranti interpretazioni” e con Elia Tedesco, è tratto dai Dialoghi di Platone dedicati al processo e alla condanna a morte di Socrate: alta e coinvolgente riflessione sul senso della giustizia, del dovere dell’uomo e della morte. Lo stesso Socrate, a colloquio con i suoi discepoli, nel momento estremo della condanna capitale, fornisce con le sue parole e con il suo comportamento la prova vivente di una esistenza spesa a testimoniare il valore assoluto dell’obbedienza alle leggi, dell’amore per la patria, della religiosità, della giustizia. Nonostante gli accorati appelli a cercare la salvezza, Socrate va incontro alla morte con la consapevolezza di chi accetta il martirio come prova di altissima umanità, come testimonianza del senso più alto della giustizia.

“È giunta ormai l’ora di andare, io a morire, voi a vivere. Chi di noi vada a miglior sorte nessuno lo sa tranne Dio".

Fonte: Festival Internazionale Teatro Romano Volterra - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Volterra