Ruba 70 euro a una studentessa in bus e la colpisce al volto: arrestato

Nel corso del pomeriggio di ieri, in via Palazzuolo a Firenze, i carabinieri del Norm hanno arrestato M.M., 37enne palermitano, pluripregiudicato, evaso dagli arresti domiciliari da Roma. L’uomo, bordo di un autobus di linea, aveva rubato 70 euro dalla borsa di una studentessa 25enne cinese, la quale ha tentato di bloccarlo dopo essersi accorta del furto. L'uomo ha reagito strattonando la giovane e colpendola al volto. I carabinieri accorsi sul posto hanno bloccato l’uomo: durante le fasi dell’identificazione aveva mostrato loro una patente di guida intestata ad altra persona che risultata oggetto di furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto mentre il documento d’identità è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato verrà giudicato quest'oggi per direttissima. I reati contestati sono rapina aggravata, sostituzione di persona, false generalità rese a pubblico ufficiale, ricettazione ed evasione.

