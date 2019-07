Sartoria della Solidarietà di Fornacette è sempre più ammirata

Niente, neppure il caldo è in grado di fermare la febbrile attività della Sartoria della Solidarietà di Fornacette che continua imperterrita il suo grande lavoro con ago, filo e tanto amore.

Lo stesso che le donne dell’associazione hanno messo per realizzare i tantissimi fiorellini all’uncinetto che, assieme a quelli del Laboratorio Auser Lastra a Signa, della Sartoria Auser di Pontassieve, della Sartoria Auser di Vernio e della Sartoria Auser di Vaiano, sono stati utilizzati per uno stupendo mosaico colorato esposto a Palazzo Pitti a Firenze per la rassegna Pitti Filati dall’azienda di Carpi, Millefili.

Non paghe le donne della Sartoria continuano anche la loro attività “didattica” insegnando a bambine desiderose di apprendere i rudimenti del mestiere l’arte del cucire e del ricamare. E i risultati anche in questo campo sono davvero eccezionali.

A testimoniarlo la bellissima lettera-dichiarazione di due bambine che prendono parte al corso di uncinetto e che ringraziano di cuore una delle signore della Sartoria per tutti i preziosi insegnamenti che hanno ricevuto. Arianna e Elisa scrivono precisamente “Cara Lucia grazie per tutto quello che fai per noi. Insieme a te abbiamo già imparato alcuni segreti dell’uncinetto e speriamo di impararne ancora molti”.

Insomma la Sartoria della Solidarietà promossa dall’Auser locale da Pubblica Assistenza e Misericordia, riceve sempre apprezzamenti, qualunque cosa faccia! Un grande “brave” a tutte le nonne-sarte che si impegnano in questa associazione.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa

