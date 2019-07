 Scontro pedone-scooter su lungarno Colombo, centauro grave in ospedale

Due incidenti e un’auto in panne. Sono questi gli eventi che stamani hanno causato rallentamenti alla circolazione cittadina. L’incidente più grave è avvenuto poco dopo le 7 all’incrocio tra Ponte da Verrazzano e lungarno Colombo. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale un 29enne a piedi stava attraversando il lungarno dal ponte verso via De Sanctis quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da uno scooter in transito sul lungarno in direzione centro. Molto violento l’urto: il pedone è stato sbalzato avanti di circa 30 metri mentre il conducente, un 39enne della provincia di Firenze, è caduto a terra strisciando per circa 40 metri. Ai soccorritori lo scooterista è apparso subito in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Anche il pedone è stato portato in ospedale ma le sue condizioni risultano meno gravi. Lungarno Colombo dal Ponte da Verrazzano a via Piagentina in ingresso città è rimasto chiuso fino alle 10 per le operazioni di rilievo dell’incidente e ripristino della carreggiata. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. Prima delle 9 un’auto in panne in viale Strozzi all’altezza di via Valfonda ha causato rallentamenti sulla direttrice piazza Gaddi-Fortezza e una mezz’ora dopo si è verificato il secondo incidente all’incrocio tra viale Fratelli Rosselli e via Gabbuggiani. Un’auto, condotta da un 55enne, ha tamponato uno scooter. Il centauro, 50 anni, è stato portato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per le operazioni di soccorso e ripristino si sono registrati rallentamenti sulla direttrice in uscita città.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

