Sere d'Estate a Fucecchio, ospite la pole dancer Rita Conte

Dopo il successo di folla dei primi due mercoledì di luglio con Fucecchio Games ed il Brazil Show i negozi del Centro Commerciale Naturale di Fucecchio in collaborazione con Comune di Fucecchio, Pro Loco e Prometeo Eventi trasformeranno per una sera le Vie del Centro in una enorme pista da ballo con oltre 100 ballerini che si esibiranno in diverse discipline.

Piazza Montanelli vedrà il gruppo più numeroso che si esibirà al suono dei ritmi caraibici che sicuramente porteranno l’allegria nel cuore della città.

Dal Centro-Sud America ci spostiamo agli Stati Uniti con i Balli Country in puro stile Western i ballerini saranno in Jeans, camicia, cintura dall’enorme fibbie e ovviamente con l’immancabile Cappello da Cowboy. In questo clima estivo è un modo per scoprire che i balli di gruppo non sono solo quelli dei Villaggi Turistici.

Una serie di esibizioni di Pole Dance invece allieterà chi arriva in Corso Matteotti da Piazza La Vergine, questa disciplina ormai olimpica vedrà esibirsi una celebrità anche per chi non è avvezzo a questo genere di esibizioni, è RITA CONTE protagonista video di Sean Paul e Clean Bandit dal titolo Rockabye con oltre 2 miliardi di visualizzazioni che si alternerà sul palo con Eleonora Casavecchi e Viola Palagini che con Rita insegnano alla Pole Dance Accademia di Firenze e Prato.

In occasione della serata i negozi del Centro resteranno aperti dalle 21.00 fino a mezzanotte, un ottimo connubio per trascorrere una serata all’aperto piena di intrattenimenti e magari approfittare dei saldi estivi.

Fonte: Ufficio stampa

