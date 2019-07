Sicurezza, FdI denuncia: "A Montelupo pulmini scolastici lasciati per strada"

Parola d’ordine delle richieste di Federico Pavese, Coordinatore Fratelli d’Italia dell’Empolese Valdelsa e Paolo Ingenito, Consigliere Comunale di FdI di Montelupo Fiorentino, è ‘sicurezza’. Il concetto è quello di rendere sicurezza nei trasporti scolastici, e quindi dei bambini, proritaria.

Questa mattina, in una diretta video, i due esponenti politici hanno sollevato la problematica della mancanza di un deposito per i pulmini che effettuano servizio scolastico. I mezzi, a tutt'oggi, vengono lasciati in diverse zone di Montelupo, ad esempio in quella industriale o a Samminiatello.

Il consigliere Ingenito ha depositato una interpellanza per chiedere delucidazioni sullo stato dell’arte della sicurezza nel trasporto scolastico. L’assessore Londi, stando a quanto dichiara il consigliere Ingenito, avrebbe risposto che la "responsabilità dei pulmini ricade sulla ‘ditta appaltata’, non sul Comune. Nel caso di problematiche l'Amministrazione Comunale interviene con un'istanza penale".

“Noi facciamo opera di prevenzione, non agiamo di conseguenza” - risponde Ingenito nella diretta video. Il consigliere, inoltre, dichiara che anche la sua sorellina usufruisce del servizio di trasporto scolastico. Anche la figlia di Pavese, che è stato candidato sindaco a Montelupo, raggiunge la scuola con il servizio scolastico. Nella 'video denuncia' si vede un pulmino lasciato in bella vista in zona industriale, in questo periodo sono usati anche per i centri estivi, con una ruota sgonfia e con i finestrini aperti.

"I pulmini possono essere presi di mira, sono alla mercé di tutti. Un malintenzionato potrebbe manomettere pneumatici e freni mettendo così a repentaglio la sicurezza dei bambini" fanno notare i consiglieri.

I due esponenti di FdI concludono “Un trasporto difficoltoso. Se si rompe il pulmino, l’azienda è di Terranova Bracciolini. È capitato quest’anno che per aspettare la sostituzione del mezzo si siano accumulati ritardi immensi per portare i bambini a casa. L’appalto è in scadenza. Chiediamo che per il prossimo sia inserito il criterio principale sia la sicurezza”.

