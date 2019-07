Il sogno 'artico' di Andrea Ricotta nelle foto all'ex cinema di Fiano

Il rione Le Fonti organizza dal 19 al 21 luglio la mostra “Artic Dream” foto di Andrea Ricotta, mostra fotografica sul viaggio nell’estremo nord delle Isole Svalbard (Islanda). La mostra sarà l’occasione per conoscere un paese lontano e magico, e condividere la passione per i viaggi e la fotografia di Andrea, giovane certaldese, orgoglioso della sua appartenza alla frazione del Fiano ed al rione Le Fonti. Un viaggio che non è stato una semplice vacanza ma una vera e propria esperienza di vita, da scoprire grazie alle sue foto.

Fonte: Rione Le Fonti di Fiano

