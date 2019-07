Trivella trova gas metano e va a fuoco: incendio a Pontorme

Una trivella ha preso fuoco nella tarda serata di oggi a Empoli, in via Pontorme, nei pressi di un'azienda dismessa. Da una prima ricostruzione il mezzo stava effettuando uno scavo per realizzare un pozzo privato, profondo circa 30 metri, quando è stato ritrovata una sacca di gas in profondità. Si è quindi verificata una fuoriuscita di metano e quindi l'incendio, pare con una piccola esplosione.

In un primo momento si era pensato ad un tubo di gas metano non segnalato e l'azineda fornitrice si stava mettendo all'opera per interrompere l'erogazione, ma questa ipotesi si è rivelata falsa. Dovranno essere condotte le analisi, ma al momento sembra si tratti di gas naturale.

Sono intervenuti intorno alle ore 19 i vigili del fuoco di Empoli. Allertato anche e il nucleo NBCR ( Nucleare Biologico Chimico Radiologico). L'incendio sarebbe difficile da domare soprattutto per la presenza del gas e sul posto sono state chiamate anche un'autobotte da Firenze e una chilolitrica da Peretola. Sul posto anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e i carabinieri, oltre ai tecnici di Toscana Energia.

Il macchinista della trivella ha tentato di spegnere l'incendio con un estintore, ma invano. Non avrebbe riportato ferite. Il mezzo è completamente avvolto dalle fiamme, alimentate come detto dalla fuoriuscita del gas. L'intervento è in corso e probabilmente andrà avanti tutta la notte, anche perché trattandosi di una sacca di gas non è fa. L'incendio al momento sarebbe sotto controllo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Empoli