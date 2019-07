Truffe ad anziani: 2 episodi a Firenze, via soldi e gioielli

Ieri a Firenze sono state messe a segno due truffe a persone anziane. Un falso tecnico dell'acqua e un uomo che indossava una divisa simile a quella di un carabiniere si sono introdotte in casa di una coppia di coniugi con la scusa di controllare la qualità dell'acqua, "contaminata a causa di una perdita", e poi sono fuggiti riuscendo a portare via denaro e gioielli per alcune migliaia di euro. Erano le 9.30 del mattino quando i due malviventi sono entrati nell'abitazione dei due anziani, in via de' Buondelmonti nella zona del Galluzzo. Inoltre, per convincere le vittime avrebbero spruzzato dello spray al peperoncino per simulare la presenza di una sostanza nociva nelle tubature.

Intorno alle 12,30, in via Costretti all'Isolotto, una 70enne è stata truffata da due uomini, che le hanno portato via monili e denaro per alcune centinaia di euro. In questo caso i due malviventi sono riusciti a farsi aprire le porte di casa con la scusa di controllare il contatore della corrente elettrica.

Sugli episodi indaga la polizia.

