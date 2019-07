Ugola d'Oro, a Vicopisano cantano anche sindaco e giunta

L'associazione turistica Pro Loco Uliveto Terme, il Circolo ARCI Casa del Popolo di Uliveto Terme, con il patrocinio del Comune di Vicopisano, presentano l'edizione 2019 dello spettacolo "Ugola d'oro ugola straziante", venerdì 19 e sabato 20 luglio nel giardino della SPES a Uliveto Terme, in Via XX Settembre 24.

Lo show prevede una gara canora, l'esibizione di voci e musicisti emergenti del panorama locale, cabaret, musica, spettacoli e tanto divertimento. Come ogni anno si esibiranno sul palco anche il Sindaco Matteo Ferrucci e la sua Giunta al completo.

Possibilità di cena sia il venerdì che il sabato alla Casa del Popolo.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa

