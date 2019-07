A Unifi nasce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro

L’Università di Firenze rientrerà a breve tra i soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, istituto che permette di far emergere, in modo chiaro ed inequivocabile, la qualificazione del rapporto di lavoro, diminuendo il contenzioso in materia.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Patrizia Giunti e il presidente del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze Leonardo Focardi hanno stipulato oggi una convenzione fra il Dipartimento dell’ateneo e l’Ordine professionale. La convenzione costituisce un passaggio essenziale perché la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, istituita nel giugno scorso presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, dia avvio alla procedura di iscrizione all’Albo nazionale dei soggetti abilitati alla certificazione, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione potrà svolgere numerose e rilevanti funzioni in materia di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, attività di consulenza e assistenza alle parti contrattuali, ma disporrà anche di poteri di conciliazione delle controversie con l’obiettivo di diminuire il contenzioso del lavoro nelle imprese pubbliche e private. Nata per volere di Riccardo Del Punta, nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro presso l’Ateneo fiorentino, sarà composta dalle docenti Maria Paola Monaco (presidente) e Maria Luisa Vallauri e dal ricercatore William Chiaromonte.

“Si tratta – ha spiegato Patrizia Giunti - di un importante evento per il Dipartimento di Scienze giuridiche che, dopo il riconoscimento ottenuto dal MIUR come dipartimento di eccellenza, è sempre più protagonista non solo nel potenziamento dell’offerta di servizi ma anche come stabile riferimento professionale e scientifico per il territorio”.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

