Vertenza Cavalli: la Rsu stigmatizza l’assenza del commissario al tavolo in Regione

I lavoratori e le lavoratrici della Roberto Cavalli potevano immaginare che l’incontro di ieri in Regione non avrebbe portato l’azienda a palesare il piano industriale del gruppo immobiliare di Dubai, Damac, ma non potevano immaginarsi la conferma della reticenza dell’attuale management e di un ruolo poco partecipe e, oseremmo dire, quasi rassegnato, dell’istituzione nominata dal tribunale.

Consapevoli del momento e delle molte cose da fare per far ripartire l’azienda, quella della non chiarezza con le maestranze è una situazione che i lavoratori e le lavoratrici della Roberto Cavalli non intendono subire.

E’ per questo motivo che la Rsu ha deciso di chiedere un incontro, da tenersi tassativamente entro il 24 luglio, direttamente al Tribunale di Milano affinché illustri, attraverso il Commissario o un suo sostituto, anche e specialmente ai lavoratori della Cavalli, il piano di rilancio, sia dal punto di vista dell’impatto occupazionale, sia del mantenimento della sede nel territorio toscano. Elementi, questi, ritenuti prioritari anche dalle istituzioni presenti al tavolo di crisi della Regione Toscana.

Allo stesso tempo, la Rsu preannuncia che non si escludono eventuali azioni di mobilitazione.

Fonte: Uffici Stampa Cgil Cisl Toscana e Firenze

