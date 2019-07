Vittime del Duomo, anniversario per i 75 anni a San Miniato

Lunedì 22 luglio ricorre il 75esimo anniversario delle vittime del Duomo, avvenuta il 22 luglio 1944, in cui persero la vita 55 persone. La mattinata, organizzata dal Comune di San Miniato e dalla Diocesi, si apre con il suono delle campane della chiesa, alle 10, momento in cui avvenne il terribile scoppio dell’ordigno bellico, per dare poi il via alle celebrazioni nella Sala del Consiglio. A presiedere la cerimonia sarà il presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, a seguire interverranno il vescovo monsignor Andrea Migliavacca e il sindaco di San Miniato Simone Giglioli. Il programma prosegue con un corteo per le vie cittadine che arriverà fino ai Loggiati di San Domenico, per terminare in Piazza del Duomo dove, alle 11.00, verrà deposta una corona di alloro e alle 11.15 verrà celebrata dal vescovo una Santa Messa di suffragio in Cattedrale, a conclusione del programma. Le celebrazioni riprendono mercoledì 24 luglio ricordando la Liberazione di San Miniato, avvenuta il 24 luglio 1944. Il ritrovo è a Calenzano, alle 9.00, nei pressi della chiesa, teatro dell’ultima battaglia che portò San Miniato alla liberazione, dove verrà deposta una corona d'alloro alla pietra monumentale dedicata ai caduti.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

