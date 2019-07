Il montopolese Gianluca Mancini sbarca alla Roma: è ufficiale

Il montopolese Gianluca Mancini è un giocatore della Roma. Oggi è arrivata l'ufficialità. La formula è quella del prestito, ma con obbligo di riscatto. L'operazione si aggira intorno ai 26 milioni di euro, con prestito a 2 milioni e 19 per il riscatto più i bonus. Dopo l'esordio in Nazionale dei mesi scorsi e la conquista della Champions League con l'Atalanta, il giovane classe 1996, nato a Pontedera, ma montopolese doc, sbarca in una grande squadra della Serie A.

