Abc, ufficiale la rosa di Betti per la Serie C Gold

Quando manca poco più di mese dal via è già ufficiale la rosa dell’Abc Solettificio Manetti che prenderà parte al prossimo campionato di serie C Gold 2019/2020.

Lo staff tecnico, accanto al confermatissimo duo Paolo Betti “head coach”- Samuele Manetti “assistant coach”, vedrà salire in cattedra un altro giovane e promettente allenatore proveniente dal vivaio gialloblu: sarà infatti Giacomo Piccini il secondo assistente in prima squadra. Dopo svariati anni alla guida del settore giovanile castellano, impegno che peraltro proseguirà anche nella prossima stagione, anni durante i quali ha saputo affiancare al lavoro in palestra anche un intenso percorso formativo, Giacomo si appresta dunque al debutto nel mondo senior, con la dirigenza gialloblu decisa a puntare su un altro giovane talento di scuola Abc. Confermato per la parte fisica il preparatore atletico Simone Garbetti, ed insieme a lui resterà praticamente invariato anche lo staff medico: Ciro Orabona e Samuele Manetti fisioterapisti, Claudio Firenzani responsabile medico.

Passando alla rosa, al momento sono 15 i convocati da coach Paolo Betti per il raduno previsto intorno al 20 di agosto: ai confermati capitan Giuliano Delli Carri, Marco Zani, Gianni Terrosi, Yuri Verdiani, Andrea Belli, Pietro Cantini e Federico Daly, si affiancheranno i due colpi in entrata, Alessandro Pucci (dalla Virtus Siena) e Andrea Scali (dall’Olimpia Legnaia), e sei giovani provenienti dal vivaio: Jacopo Talluri (classe 2003, nella rosa dei 12), Cosimo Lazzeri, Steve Tavarez, Fabio Iserani, Alessio Cicilano, Andrea Cetti. A loro potranno aggiungersi altri giovani talenti castellani che eventualmente saranno aggregati nel mese di agosto.

“Riponiamo grande fiducia in questa rosa” commenta il direttore sportivo Alessio Belli “oltre a confermare un gruppo ormai amalgato e compatto e dare ancora più spazio ai nostri giovani, siamo orgogliosi di essere riusciti a portare in gialloblu due elementi assolutamente di spicco per la C Gold come Alessandro Pucci e Andrea Scali, che nei rispettivi ruoli rappresentavano le nostre due prime scelte. Ci prepariamo ad affrontare un’altra stagione bella tosta in cui il nostro obiettivo sarà quello di confermarci e condurre un campionato di vertice sulla scia di quanto fatto nelle ultime stagioni, con la volontà di dare sempre più spazio ai nostri ragazzi e far crescere i talenti castellani, proseguendo il lavoro iniziato ormai da qualche anno e che sta dando i suoi frutti. Infine” conclude Belli “ci teniamo a fare un grandissimo in bocca al lupo a Luca Tozzi che si appresta ad intraprendere la sua prima stagione in serie B con la maglia dell’Etrusca San Miniato: non possiamo che augurargli di iniziare nel modo migliore questa nuova avventura al piano di sopra”.

Fonte: Abc Castelfiorentino

