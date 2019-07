Alternanza scuola lavoro, Grieco: "Inclusività per rispondere al Governo nazionale"

"Negli ultimi sei anni la Regione ha accolto direttamente, presso i suoi uffici, oltre 130 studenti, tra i quali diversi con lieve disabilità. Si tratta di un'esperienza che, attraverso l'Ufficio scolastico regionale, intendiamo ripetere il prossimo anno scolastico. In questo modo, favorendo l'inclusività, come Giunta toscana rispondiamo anche alle politiche del Governo nazionale, che ha ridotto il monte ore minimo previsto per l'Alternanza scuola lavoro, cui hanno anche cambiato nome, e diminuito le risorse destinate a questi percorsi".

L'assessore ad Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, ha concluso così l'illustrazione delle misure regionali a favore dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ex Alternanza scuola lavoro, in vista dell'anno scolastico 2019-20. L'intervento dell'assessore Grieco si è svolto nell'ambito del briefing odierno del presidente Enrico Rossi.

L'assessore Grieco ha sottolineato che la Regione vuole mantenere gli standard qualitativi e quantitativi che hanno caratterizzato, nelle scuole toscane, la vecchia Alternanza scuola lavoro. La Regione sostiene finanziariamente, attraverso le risorse del Fondo sociale europeo, i percorsi attuati dalle scuole intervenendo a supporto delle misure tese a creare un sistema di qualità nella gestione della transizione dell'asse istruzione, formazione e lavoro.

Nel corso del suo intervento la Grieco ha parlato in particolare dell'impegno che, negli ultimi sei anni scolastici, la Regione ha messo in campo nell'accogliere in alcuni uffici della Giunta toscana, attraverso l'Ufficio scolastico regionale, oltre 130 studenti, nell'ultimo anno anche affrontando l'esperienza di lavorare con studenti con lieve disabilità. L'esperienza sarà ripetuta anche il prossimo anno didattico.

