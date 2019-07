Due arresti per spaccio tra Montemurlo e Vaiano

Prosegue senza sosta l’azione antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Prato.

È stato notato mentre cedeva a un altro giovane un involucro poi risultato essere una dose di marijuana. Questo l’esito dell’attività condotta ieri sera dai Carabinieri di Montemurlo che con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato un cittadino 24enne del Gambia senza fissa dimora.

I militari di Vaiano, inoltre, hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne vaianese che è stato sorpreso mentre vendeva una dose di cocaina a un ragazzo suo concittadino. L’arrestato, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e hashish nonché materiale vario per il frazionamento e confezionamento delle dosi. L’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

