Nido Mastrociliegia a Badia a Cerreto, iscrizioni ancora aperte

Le famiglie interessate ad iscrivere i propri bambini al Nido Mastrociliegia, che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi e che si trova in via Mameli, 1 a Badia a Cerreto, possono mettersi in contatto con il gestore del servizio educativo: Arca Cooperativa sociale a r.l. di Firenze alla mail: ufficioiscrizioni@arcacoop.it

Il Comune di Gambassi Terme eroga agevolazioni sul pagamento delle quote a favore delle famiglie residenti, tramite applicazione di sconto sulle rette per la frequenza. La riduzione del costo del servizio è resa possible, oltre che dall’utilizzo di fondi propri del bilancio comunale, anche da contributi statali (D. Lgs. 65/2017, attuativo della Legge sulla "Buona Scuola" 107/2015), e regionali con il concorso dei Fondi Sociali Europei.

Fonte: Comune di Gambassi Terme

Tutte le notizie di Gambassi Terme