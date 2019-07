Asl sud est, punto informativo aziendale sui servizi socio-sanitari

Si è consolidata, nel corso del 2019, l'attività del servizio telefonico Punto Informativo aziendale (numero verde gratuito 800 613 311), che si configura sempre di più come un riferimento certo e unico per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni sui servizi offerti dall’Ausl Toscana sud est (sanitari, socio-sanitari), nonché per la conoscenza delle procedure amministrative collegate (per esempio scelta del medico, registrazione esenzioni, attivazione carta sanitaria, richiesta di accesso agli atti, ecc.), erogati nelle tre province di Siena, Arezzo e Grosseto.

Il servizio, avviato alla fine del 2018, è attivo dalle ore 8 alle 18, dal lunedì al venerdì, chiamando il numero verde gratuito 800 613 311.

In modo particolare il Punto Informativo aziendale rientra nelle funzioni dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, consentendo di sviluppare le occasioni di ascolto su specifiche necessità dei cittadini che entrano in contatto con i servizi aziendali.

Tramite il numero verde non è possibile prenotare, annullare o spostare prestazioni sanitarie. Per tali funzioni l'utente deve rivolgersi al CUP (0577-767676).

Fonte: Asl Toscana sud est - Ufficio stampa

