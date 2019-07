Bar del San Giovanni di Dio in ristrutturazione, attivo il nuovo punto ristoro

Da sabato 20 sarà attivo un punto ristoro all’interno dello spazio bar del San Giovanni di Dio, che da circa una settimana è chiuso per l’avvio dei lavori di ristrutturazione. Il punto ristoro sarà disponibile su sette giorni dalle 6.30 alle 20.30 (la domenica 6.30-15.00) e, in questa fase dei lavori, manterrà questo orario di apertura almeno fino al completamento definitivo del nuovo spazio bar previsto per i primi giorni di settembre. Chi si recherà in ospedale, da venerdì troverà al punto ristoro bevande calde, bibite, panini farciti e pezzi dolci. Con questo servizio saranno ripristinate le colazioni per i donatori e il servizio sostitutivo di mensa della domenica per i dipendenti. In punti strategici dell’ospedale, sono stati affissi cartelli informativi sull’avvio del servizio di ristoro.

La ristrutturazione complessiva del bar prevede fasi lavorative anche in orario notturno, con un minimo impatto relativo a rumore e vibrazioni. Le fasi di lavorazione non avranno interferenze con le normali attività dell'ospedale, salvo situazioni eccezionali che saranno condivise con la direzione sanitaria.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

