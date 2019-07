Camminando il Montalbano, 'passeggiata all'imbrunire con cena al sacco e brigidini'

Giovedì 18 luglio alle 18 è in programma la passeggiata con partecipazione gratuita "Tramonti sul Valdarno: passeggiata all'imbrunire con cena al sacco e brigidini".

"Partenza dal borgo di Porciano seguendo un sentiero verso Poggio alla Baghera e Ronco; la nostra guida vi condurrà a scoprire alcuni degli scorci panoramici più suggestivi della nostra collina quando il sole comincia a calare svelando i colori più belli della natura. I partecipanti interessati a mangiare all'aperto potranno portare panini, bibite, coperte e tutto il necessario per cenare sull’erba al tramonto. Per chiudere in bellezza tutti i partecipanti potranno inoltre degustare il dolce tipico di Lamporecchio, i famosissimi brigidini."

Qui la locandina.

