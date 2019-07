Cantini e Parrini su Falegnami: "Disponibili a un confronto"

La produzione della La Falegnami, di Castelfiorentino è ferma da lunedì.

Una nuova crisi si è abbattuta sull’azienda che produce mobili di qualità.

Del caso, di cui anche l’anno scorso si erano occupati, intervengono i due parlamentari del territorio, l’onorevole Laura Cantini e il senatore Dario Parrini:

“Apprendiamo che non è bastato, purtroppo, il ricorso al part time di tutti i lavoratori e la riduzione del personale, determinata da una parte dei lavoratori che hanno lasciato l’azienda volontariamente. Come un anno fa ci rendiamo disponibili per ogni iniziativa con l’auspicio che il tavolo aperto sulla crisi dalla Regione Toscana produca anche questa volta un accordo che tuteli in primis i lavoratori e garantisca al contempo la permanenza dell’impresa sul territorio. Lo scontro senza dialogo di fronte ad una crisi di mercato rischia di danneggiare tutti e ancor più i soggetti più deboli, i lavoratori. Sappiamo che le istituzioni locali, a partire dal sindaco Alessio Falorni, stanno seguendo da vicino anche questa crisi e questo ci rassicura”.

Cantini e Parrini esprimono solidarietà ai lavoratori, che hanno dato mandato alla Rsu di valutare anche la scelta dell’occupazione della fabbrica qualora l’azienda non mostrasse disponibilità a fare marcia indietro.

