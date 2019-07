Carenza di posti letto e personale nel Pronto Soccorso di Livorno, Pecori (TpT): "La situazione è gravissima"

“ Una gestione dissennata e approssimativa che guarda molto al risparmio e molto poco alla salute dei livornesi. Un piano organizzativo che si trova a gestire in emergenza situazioni che emergenza non sono. Una carenza cronica di posti letto in reparto e di personale che minacciano seriamente il diritto,di ciascuno, ad una cura dignitosa. Una situazione inammissibile, che ho toccato con mano in seguito alla mia visita nel Presidio Ospedaliero di Livorno, invitata dal sindacato Fials che ha più volte denunciato lo stato critico in cui versa la struttura livornese”. Questo il commento di Monica Pecori, Consigliera regionale di Toscana per Tutti, sul P.O. di Livorno, oggetto di un’interrogazione presentata stamani al Consiglio regionale toscano.

“ I pazienti- spiega Pecori- hanno una diagnosi in mano e sono stati già stabilizzati. Nonostante ciò attendono un posto letto in barella, assistiti dal personale di Pronto Soccorso che, come si evince dallo stesso nome, è deputato a gestire situazioni che richiedono un pronto intervento e non a colmare le lacune di un sistema organizzativo caotico e al collasso”. “Dopo il superamento del periodo massimo dello stazionamento in barella- prosegue la Consigliera- i pazienti occupano i posti letto disponibili del reparto week surgery che è pensato per accogliere i pazienti chirurgici su attività programmata in fase postoperatoria. Questo genera una promiscuità potenzialmente molto pericolosa in termini di rischio clinico, come è facilmente intuibile”. “ Chiedo- conclude Pecori- che il Presidente Rossi faccia chiarezza su come intende affrontare la carenza di posti letto e l’assistenza sanitaria, adesso palesemente inadeguata”.

