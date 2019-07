Il Cinema sbarca a Montopoli, sotto le stelle

Ebbene si, torna il Cinema Sotto le Stelle targato Arci Zona Cuoio, che quest’anno nella sua versione itinerante toccherà come sempre vari comuni del Comprensorio e comincerà la sua corsa da un comune tutto nuovo, in uno spazio inedito come il Bosco ai Frati a San Romano. Grazie al contributo del comune di Montopoli in Val d’Arno, infatti, l’Arci organizzerà quattro proiezioni sotto il cielo stellato il 22 e 29 luglio ed il 5 e 12 agosto.

Anche Il luogo scelto non è casuale. Il Bosco ai Frati, polmone verde della frazione di San Romano, oltre ad essere una bella cornice per delle proiezioni all’aperto è anche un luogo da riscoprire e valorizzare ancora di più. Anche per questo tramite il lavoro dei nostri volontari ed in collaborazione con l'associazione "La Ruzzola", in questi giorni, abbiamo contribuito a fare la nostra parte per farlo più bello, riqualificando lo spazio del piccolo “anfiteatro” accanto agli ex ambulatori medici, con accesso da via del Mulinaccio e da via XXV Aprile, dove si terranno le proiezioni. Rulli e secchio di tinta alla mano abbiamo coperto i tanti graffiti che da tempo coprivano le strutture, come abbiamo eliminato le tante scritte che negli anni avevano fatto la loro comparsa su panchine e gradoni.

Il Cinema Sotto le Stelle, in tutte e quattro le sere previste fra luglio e agosto, si terrà proprio nel piazzale al centro dei giardini di via del Mulinaccio e, come sempre in questi ultimi anni, sarà ad ingresso gratuito: basta venirci a trovare, sedersi e godersi il film.

LUNEDI 22 LUGLIO - “Puoi baciare lo sposo” – regia di Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo, Dino Abbrescia – Commedia – Italia 2018 – durata 90 minuti

LUNEDI 29 LUGLIO - “Il drago invisibile” – regia di David Lowery, con Bryce Dallas Howard, Karl Urban, Robert Redford. Avventura/fantasi – USA 2016 – durata 102 minuti

LUNEDI 5 AGOSTO - “Fuga da Reuma Park” Regia di Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Morgan Bertacca. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, Silvana Fallisi, Salvatore Ficarra – Commedia 2016 – durata 90 minuti

LUNEDI 12 AGOSTO - “Il sapore del successo” – regia di John Wells, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Bruhl, Riccardo Scamarcio, Omar Sy, Sam Keeley – Commedia – Usa 2015 -durata 105 minuti.

Fonte: Arci Valdarno Inferiore - Zona Cuoio

