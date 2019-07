Due sedie-barelle elettriche nuove per la Misericordia di Firenze

La Misericordia di Firenze si è dotata di due sedie-barelle elettriche, con capacità di carico di 235 Kg, per il soccorso e il trasporto di pazienti bariatrici, ossia persone gravemente obese per le quali il sistema di soccorso convenzionale è limitato e non efficiente. A causa della mancanza di presidi specifici questi pazienti rischiano di non poter avere un tempestivo soccorso o di non poter essere trasportati dalle proprie abitazioni ai centri di cura.

Fonte: Misericordia di Firenze - Ufficio stampa

