Empoli Triathlon, ottimi risultati per Cecchi, Vanni e Rocco

Pietro Cecchi (Empoli Triathlon) si è qualificato ai Campionati Italiani Giovanili di Triathlon, che si svolgeranno sabato 20 luglio presso il Lago di Bracciano (Roma). Il giovane triathleta empolese, ha ottenuto la qualificazione sul campo grazie alle precedenti gare giovanili del circuito Centro Italia, che hanno visto confrontarsi i giovani triathleti delle regioni del Centro Italia nelle prove di qualificazione. Al via sabato ci saranno i migliori 67 giovani italiani appartenenti alla categoria Youth A (14-15 anni). E’ un traguardo importantissimo per Pietro e per tutto il nostro settore giovanile, che sicuramente troverà nuova ed ulteriore motivazione per il futuro.

Importante Qualificazione anche per altri due Atleti dell’Empoli Triathlon, Serena Vanni e Lorenzo Rocco, che si sono qualificati per il la Finale Internazionale del Circuito Challenge, The CAMPIONSHIP, che si svolgerà a Samorin (Slovacchia) il 31 maggio 2020. La finale è valevole per la distanza del mezzo Ironman, e la qualifica è avvenuta sul campo grazie alle buone prestazioni dei due atleti ottenute nelle precedenti gare del circuito Challenge per la distanza del mezzo ironman.

Due obbiettivi importantissimi che testimoniano la crescita qualitativa della Squadra.

Fonte: Empoli Triathlon - Ufficio stampa

