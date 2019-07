Escape room alla Cittadella del Carnevale di Viareggio

Si torna a giocare con Burlamacco alla Cittadella. Quiz, puzzle, enigmi e tanto altro nell’Escape room dedicata al Carnevale di Viareggio. Trenta minuti il tempo a disposizione, per grandi e bambini, per risolvere “Il mistero di Burlamacco”: una divertente “corsa contro il tempo” per cimentarsi in giochi non virtuali e liberare la fantasia del Carnevale.

L’appuntamento è per venerdì 19 luglio dalle ore 19, nell’Espace Gilbert alla Cittadella del Carnevale. L’ingresso è libero ed è possibile prenotare il proprio turno di gioco al bookshop del Museo. Dopo lo straordinario successo di pubblico, la K-production, associazione sportiva e culturale che si occupa di teatro, circo, scienza e sport, torna a proporre l’Escape room, giochi non virtuali, che hanno raggiunto grande popolarità negli ultimi anni e, proprio attraverso il gioco, permettono di acquisire esperienze e conoscenze.

I partecipanti avranno mezz’ora di tempo per aiutare Burlamacco a risolvere il suo mistero e far di nuovo sventolare la bandiera di re Carnevale. Questa Escape Room è un laboratorio ideato e progettato da Claudia Sodini (K-production) in collaborazione con Filippo Evangelisti.

Fonte: Fondazione Carnevale Viareggio - Ufficio stampa

