Fondazione Caript, 800mila euro per il restauro dei beni mobili e immobili

Anche per il 2019 la Fondazione Caript promuove il bando specifico Restauro e valorizzazione patrimonio artistico destinato al finanziamento di interventi di restauro, recupero e valorizzazione di beni mobili (arredi lignei, statue, dipinti, organi, beni librari, etc.) e beni immobili di rilevante valore artistico e culturale presenti sul territorio della provincia di Pistoia.

Il bando, per il quale la Fondazione mette a disposizione un plafond di 800mila euro, si rivolge a enti pubblici, enti religiosi ed enti del Terzo Settore, inserendosi in una lunga tradizione che ha visto la Fondazione fortemente impegnata in questo settore, non solo in qualità di ente sostenitore ma anche nella veste di vero e proprio promotore, come testimoniano i recenti interventi nella splendida chiesa barocca di San Leone, quelli realizzati nella Basilica della Madonna dell’Umiltà, quelli ancora in corso nella piccola, antichissima chiesa di San Salvatore, e quelli che prossimamente riguarderanno altri importanti monumenti pistoiesi.

Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2019 compilando l’apposito modulo online reperibile nella sezione Bandi e Contributi del sito www.fondazionecrpt.it (non dovrà essere inviata copia cartacea).

La valutazione delle domande pervenute avverrà tenendo conto dell’urgenza dell’intervento e dell’esigenza di evitare danni irreparabili ai beni artistici, nonché della natura del soggetto richiedente e della sua capacità di realizzare il progetto. Particolare considerazione sarà riservata ai progetti che saranno presentati congiuntamente da più enti.

Gli esiti del concorso verranno pubblicati sul sito della Fondazione entro il 15 novembre 2019 e ne verrà inviata comunicazione a tutti i partecipanti.

Fonte: Fondazione Caript - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia