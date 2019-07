FP CGIL su ambulanze nel Comune di Siena: "Umiliata la professione degli infermieri AUSL Toscana Sud Est"

A Siena la Ausl Toscana Sud Est abbandona il modello toscano dell’emergenza urgenza. Eliminate le ambulanze “India” (la I definisce la presenza dell’Infermiere specialista in emergenza). Si inseriscono medici non specialisti in emergenza.

Come FP CGIL siamo nettamente contrari a questa scelta anacronistica; in un momento in cui i medici mancano nei Pronto Soccorso, si sceglie, con un’azione populista, di tornare ad un passato che non esiste più. Oltretutto senza alcuna evidenza scientifica di miglioramento.

Crediamo che il Direttore Generale, inseguendo le istanze politiche di un Comune, apra un precedente pericoloso, sotto tutti i punti di vista.

Per la FP CGIL

Coordinatore FP CGIL AUSL Toscana Sud Est - Marco Vitelli

Segretario generale FP CGIL Siena - Lucia Barbi

Segretario generale FP CGIL Arezzo - Gian Maria Acciai

Segretario generale FP CGIL Grosseto - Salvatore Gallotta

