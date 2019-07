Imprenditoria giovanile, seminario gratuito a Firenze

È in programma il prossimo mercoledì, 24 luglio, alle 10 un seminario gratuito sul tema dell’imprenditoria giovanile che rientra nell'ambito del progetto "Artigiani Digitali" finanziato dalla Regione Toscana e promosso da Cedit - Centro Diffusione Imprenditoriali della Toscana, in partenariato con Confartigianato Firenze e Cofires.

L'appuntamento è presso il Centro per l'Impiego del quartiere Isolotto a Firenze, in via delle Torri 23. Il seminario, aperto a tutte le persone interessate, avrà lo scopo di fornire alcune indicazioni sulle opportunità finanziarie che agevolano lo start up di impresa e il lavoro autonomo giovanile.

Per ulteriori informazioni sul progetto “Artigiani Digitali” è possibile contattare il Cedit ai seguenti recapiti: telefono 055-489597, e-mail artini@cedit.org - cedit@cedit.org o visitare il sito alla pagina https://cedit.org/

Fonte: Ufficio stampa

