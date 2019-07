Iscrizioni aperte per il 3° Concorso Premio 'Claudio Cavallini' Kevo

Aperte le iscrizioni per partecipare al 3° concorso premio dedicato a Claudio Cavallini, in arte KEVO, compianto artista scomparso nel 2015, celebre per la sua arte nel creare con il legno, un’arte per la quale non erano mancati i riconoscimenti e che lo aveva fatto conoscere in tutta Italia, grazie ad un’intensa ed apprezzata attività espositiva.

Il concorso prevede 4 sezioni: Pittura, Grafica, Scultura, Fotografia ed è promosso e organizzato dall'Associazione Artistico Culturale Simultanea Spazi d’Arte con il patrocinio, tra i tanti, anche del Comune di Pontassieve.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 settembre 2019.

La cerimonia d'inaugurazione del concorso si terrà a Villa Pecori-Giraldi a Borgo San Lorenzo domenica 10 novembre 2019. La premiazione e la consegna del catalogo avverrà domenica 17 novembre alle ore 16.00.

Per informazioni scrivere a simultaneaspazidarte@gmail.com

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa

