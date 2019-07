Il Piano Operativo Comunale di San Giuliano Terme è conforme per la Regione

Il Piano Operativo Comunale è conforme ai contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale e al Piano Paesaggistico Regionale.

È quanto stabilito dalla Conferenza Paesaggistica della Regione Toscana lo scorso 16 luglio e, fatto storico, in un’unica seduta. Rilevando come le direttive e prescrizioni del POC siano coerenti con le disposizioni del Piano Paesaggistico, con particolare riferimento alla definizione di una visione attuale e previsione futura riferita al territorio con priorità per le interazioni tra paesaggio, beni ambientali e costruito.

“Siamo molto soddisfatti per questa conformità del nostro Piano Operativo Comunale – commenta il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio –. Il fatto, poi, che sia avvenuto in un’unica seduta è un fatto più unico che raro, siamo uno dei pochissimi comuni ad avercela fatta. Questo passaggio è coerente con gli obiettivi regionali di tutela e conservazione del paesaggio, sviluppati e condivisi dal Comune di San Giuliano Terme”. Nel dettaglio, questa conformità al PIT avrà un duplice effetto: Primo, poter procedere con il percorso del POC, che porterà alla sua approvazione definitiva da parte dell’amministrazione con un ultimo passaggio dal Consiglio comunale. Secondo, nella fase attuativa, di poter ricorrere a procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Fonte: Ufficio Stampa

