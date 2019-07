Lamma: via libera al bilancio di esercizio 2018

Via libera a maggioranza (opposizioni astenute) in commissione Ambiente, guidata da Stefano Baccelli (Pd) al bilancio di esercizio 2018 del consorzio Lamma, il laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale della Toscana.

Secondo quanto illustrato nel corso della seduta di oggi, mercoledì 17 luglio, il conto economico risulta in equilibrio con un utile di esercizio pari a mille e 159 euro, di cui si prevede la destinazione di 232 euro a riserva legale e 927 a riserva straordinaria destinata ad investimenti.

Il valore di produzione è pari a 4milioni 161mila 507 euro, in leggera diminuzione (meno 0,91per cento). Tra le poste che lo compongono, i ricavi commerciali (56mila 793 euro) in gran parte relativi al servizio di previsioni metereologiche svolto per Società Autostrade Spa in particolare sul tratto appenninico nei mesi invernali (39mila 800); i contributi in conto esercizio della Regione suddivisi tra ordinari (2milioni) e straordinari (684mila 141 – in diminuzione del 37,05 per cento). I contributi in conto esercizio da parte del Cnr, ammontano a 892mila 358 euro, di cui 799mila 858 come personale messo a disposizione, 65mila 800 come utilizzo locali e 26mila 700 come spese condominiali. I contributi straordinari in conto esercizio da altri soggetti (283mila 869 euro) si riferiscono in particolare a progetti europei e a un accordo con l’Autorità idrica Toscana (27mila 711).

I costi della produzione sono pari a 4milioni 81mila 589 euro e comprendono costi per acquisti (37mila 298, in diminuzione del 25,83 per cento) e costi per servizi (1milione 580mila 857). Per quanto attiene le spese del personale, il costo è aumentato di circa il 14,55 per cento in parte per l’assunzione di personale a dicembre 2017 e in parte per il rinnovo della contrattazione integrativa. È in fatti cresciuto il numero dei dipendenti ai quali devono essere riconosciute le indennità di lavoro in turno per il servizio meteorologico operativo.

Sul fronte investimenti, quelli realizzati si discostano in parte da quelli previsti nel Piano presentato col bilancio preventivo 2018: ne sono stati realizzati per 787mila 486 euro rispetto a quanto programmato e stimato in 1milione 146mila 480.

