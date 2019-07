Le strade statali di Fucecchio ora 'splendono': 2 tonnellate di rifiuti rimosse in due settimane

Proseguono i lavori di pulizia delle banchine stradali iniziati il 25 giugno scorso ad opera degli operatori di Alia per conto del Comune di Fucecchio lungo le strade provinciali: dal 25 giugno al 10 luglio sono stati rimossi un totale di 2.190 kg di spazzatura (diversamente da quanto indicato in precedenza)tra bottigliette di plastica, contenitori di vario materiale, cartacce e rifiuti di ogni genere. L’intervento ha interessato alcuni tratti della Strada Regionale 436, della Sp 15 Romana Lucchese, della Sp 11 Pisana per Fucecchio, della Sp 60 Pesciatina, della Sp 61 Di Poggio Adorno e della Sp 111 per Massarella. Terminato il servizio lungo le strade provinciali, l’intervento di decoro proseguirà anche lungo le strade comunali.

In questa prima parte di estate il Comune di Fucecchio, insieme ad Alia, sta dunque cercando di rendere sempre più decorose le strade che attraversano il territorio comunale con interventi di pulizia tesi ad eliminare i troppi rifiuti lanciati dalle auto verso i bordi delle strade. Un intervento importante ma che difficilmente potrà essere risolutivo se continuano a mancare l’educazione e il rispetto per la natura e per l’ambiente.

