Maggio Musicale, Fabio Luisi si dimette da Direttore

Non si ferma la crisi che ha colpito il Maggio Musicale dopo la scelta di Nardella di offrire a Nastasi il posto di Presidente della Fondazione del Maggio, si è dimesso il sovrintendente Cristiano Chiarot.

Lo ha seguito a ruota Fabio Luisi, che oggi con una lettera indirizzata al sindaco di Firenze e al sovrintendente Cristiano Chiarot, si è dimesso da Direttore musicale del Maggio Fiorentino. Nota diffusa poi ai dipendenti. Luisi ha annuncia la decisione "con un sentimento di estremo disagio e grande dispiacere" e parla di "incomprensibili scelte strategiche degli ultimi giorni", con "una svolta di natura politica alla gestione del Maggio", che "necessariamente si rifletterà (e dei cui prodromi mi sono accorto da tempo) sulla programmazione artistica".

Chiarot, che non condivide la scelta di Nardella di voler nominare come suo delegato alla presidenza della Fondazione Salvatore Nastasi, ha annunciato che lascerà l'incarico alla fine del suo mandato, il 28 luglio.

"Sono giunto a maturare questa decisione definitiva - scrive Luisi - nonostante l'intenso, proficuo lavoro con il teatro e tutti i collaboratori coi quali abbiamo dovuto affrontare lo sforzo di mettere in atto l'avvio di un coerente rilancio artistico i cui pieni risultati si sarebbero potuti apprezzare soltanto nel tempo, nonostante l'affetto dimostratomi in varie occasioni dal pubblico e nonostante gli innegabili successi artistici raggiunti".

Luisi ringrazia "tutta la struttura del Maggio, innanzitutto Orchestra e Coro". Al Direttore musicale sono apparse come incomprensibili le scelte strategiche degli ultimi giorni.

"Purtroppo per me dunque non è più possibile continuare in questa direzione, direzione che era mia e di Chiarot, che mi sento di ringraziare pubblicamente per l'umanità e la competenza dimostrata in questi anni di lavoro comune".

Tutte le notizie di Firenze