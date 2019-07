Matilde Cecchi di Signa è la nuova Miss Prato 2019. Grande successo della manifestazione che si è svolta nella splendida cornice della Limonaia di Villa Rospigliosi a Prato e organizzata dall'agenzia Alex Model Management. con il patrocinio della regione Toscana, del comune di Prato e il contributo di importanti sponsor locali.

Lavoro non facile per la giuria della serata presieduta da Luigi Biancalani vice-sindaco di Prato e come segretario dal signor Tiziano Tronci imprenditore tessile, nel dover selezionare le vincitrici delle fasce a disposizione della serata tra il nutrito e qualificato gruppo di 24 concorrenti provenienti da varie località della Toscana, e al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Prato 2019 - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) - 18 anni

- studentessa - H- 1,71 - capelli castani - occhi verdi - del segno della

Vergine.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - GIULIA DURANTI - di Arezzo - 25

anni - commessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno

dell'Ariete.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - ALICE D'ANTINI - di Prato - 17

anni - studentessa - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno

del Sagittario.

4^ Classificata - Miss Be_Much - EMILY BOLOGNESI - di Pisa - 17 anni -

studentessa - H. 1,70 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno della

Vergine.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - ASIA PANTOSTI - di Livorno - 18

anni - studentessa - H. 1,76 - capelli biondi - occhi verdi - del segno del

Toro.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - FRANCESCA FABBIANI - di Vicchio

(FI) - 23 anni - educatrice - H. 1,73 - capelli castano-scuro - occhi

marroni - del segno della Vergine.

Miss Prato è stata premiata da Luigi Biancalani, Alex Bitetti e Rachele Risaliti Miss Italia 2016 e ha acquisito il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto.

Molto gradita dal pubblico presente la sfilata di tutte le concorrenti con i meravigliosi abiti di Eleonora Lastrucci stilista di star della televisione e del cinema, sempre presente al Festival di Cannes e alla mostra internazionale del cinema di Venezia, ospiti della serata Rachele Risaliti miss Italia 2016, Sofia Penco Miss Toscana 2018, Roberta D'Orsi miss Cinema Toscana 2017 e l'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che è intervenuta per presentare lo sportello Anti-Stalking per tutte le persone che subiscono violenza.

La serata è stata magistralmente condotta da Raffaello Zanieri, le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate dal gruppo parrucchieri Alvaro e Imola, con salone a Sesto Fiorentino . L'allestimento floreale e i fiori delle miss sono stati offerti dal Giardino delle Fate di Prato. L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli.

