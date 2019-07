Com’è fatto il cervello di chi uccide? Incontro all'Università di Pisa

Com’è fatto il cervello di chi uccide? E quali sono le caratteristiche peculiari di una mente criminale? Queste domande saranno al centro di una conferenza del professore Kent Kiehl dell’Università del New Mexico che si svolgerà giovedì 18 luglio alle ore 15 nell’aula Vitali della Scuola Medica dell’Università di Pisa (Via Roma, 55). L’incontro, gratuito e aperto al pubblico, è organizzato in collaborazione con il Corso di Laurea in Psicologia Clinica e si intitola "Mente Criminale: una prospettiva neurobiologica e psicologica”.

Kent Kiehl è un esperto di fama mondiale per lo studio dei criminali psicopatici, autore del best-seller “The psychopathic whisperer”, tradotto in italiano con il titolo “L’uomo che sussurra agli psicopatici”, nel quale racconta le storie e i risultati di oltre vent’anni di osservazione e studio di autori dei crimini più efferati, molti dei quali assunti agli onori delle cronache di tutto il mondo. Lo scienziato collabora da alcuni anni con il gruppo di ricerca della professoressa Silvia Pellegrini dell’Università di Pisa sulle basi neurobiologiche e i fattori genetici che modulano il comportamento sociale e antisociale.

