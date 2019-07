Metrocittà, in Prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Si è riunito oggi il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame congiunto di alcune problematiche riguardanti l’Area Metropolitana di Firenze.

Sono state innanzitutto varate le specifiche misure di sicurezza per l’evento del prossimo 19 luglio, relativo all’arrivo a Firenze del dipinto “Il vaso di fiori” di Jan van Huysum, trafugato da un soldato nazista nel secondo conflitto mondiale.

E’ stato poi analizzato il tema relativo alla sicurezza della città di Firenze con aggiornamento dei dati riguardanti in particolare le aree della Stazione di Santa Maria Novella, del Parco delle Cascine e della Fortezza da Basso, per le quali l’attività di controllo del territorio sta garantendo ottimi risultati.

E’ stata altresì approfondita la situazione della zona di San Jacopino, per la quale sono state attivate ulteriori misure di controllo a garanzia della massima sicurezza dei residenti. In proposito, nel quadro di un riesame complessivo cittadino, che verrà svolto nei prossimi giorni, sarà valutata anche l’implementazione ovvero la rimodulazione delle telecamere di videosorveglianza già presenti in quella zona.

E’ stata inoltre affrontata, alla presenza del Sindaco di Reggello, Cristiano Benucci, e del management dei gruppi commerciali, la questione concernente la sicurezza dell’Outlet “The Mall”, dopo il furto avvenuto nella notte del 29 giugno scorso.

Al riguardo si sono condivise alcune linee d’azione e si procederà nelle prossime settimane all’adozione di idonee misure di sicurezza. E’ stata valutata l’opportunità del potenziamento dell’attuale sistema di videosorveglianza anche con l’impiego di telecamere di “lettura targhe” e di “contesto” da posizionare nei punti di accesso e di uscita, così da garantire la massima sicurezza anche per le aree prospicienti all’insediamento del Centro Commerciale.

Fonte: Prefettura di Firenze

