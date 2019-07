Michael Magagnoli arriva all'Use Gross in supporto a coach Marchini

Come sempre l'Use Computer Gross investe non solo su giocatori ma anche su allenatori per far crescere il proprio staff tecnico e, di conseguenza, il vivaio. In quest'ottica si inquadra l'arrivo di coach Michael Magagnoli, un allenatore giovane di età (32 anni) ma già esperto di panchina visto che allena da 17 stagioni. La sua carriera è iniziata ad appena 15 anni nella sua Modena dalla quale, poi, ha girato diverse società: Camposanto, Cavezzo femminile giovanile e prima squadra, quattro stagioni a Vicenza, Adrano in Sicilia, Cuneo e poi Fossano in Piemonte, società nelle quali ha lavorato sia in prima squadra che nel minibasket e nel giovanile. Ed è quanto farà anche all'Use visto che sarà uno degli assistenti di coach Alessio Marchini in serie B e seguirà anche squadre del settore giovanile. Oltre a questo avrà l'importante incarico di responsabile della foresteria biancorossa. Benvenuto a Empoli Michael.

Fonte: Use Basket Empoli

