Niccolò Ciatti, solo uno va a processo: chiesta archiviazione provvisoria per gli altri due

Questa mattina, a Blanes in Spagna, si è tenuta l'udienza per l'omicidio di Niccolò Ciatti, 22enne di Scandicci pestato a morte in una discoteca di Llores de Mar in Spagna nell'agosto del 2017.

Il pm spagnolo ha chiesto per uno solo dei tre ceceni coinvolti, il rinvio a giudizio per omicidio volontario. Chiesta l'archiviazione provvisoria per gli altri due ceceni. L'archiviazione provvisoria è un istituto di diritto spagnolo che consente di rinnovare l'imputazione qualora emergano elementi nuovi durante il processo. In aula erano presenti due dei tre ceceni e la famiglia di Niccolò Ciatti oltre agli avvocati difensori. L'udienza si è tenuta in camera di consiglio ed è durate circa 3 ore. Il giudice si è riservato la decisione sul rinvio a giudizio e dovrebbe emettere sentenza entro la fine di luglio.

