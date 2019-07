Quarto sold out in Cina per la compositrice e pianista italiana Giulia Mazzoni

Si è appena concluso il quarto tour in Cina della compositrice e pianista GIiulia Mazzoni che ha registrato il tutto esaurito in ogni data:

Il 5 luglio al Dongying Xuelian Grand Theater (Shandong)

Il 6 luglio al Changyi Theater (Shandong);

Il 10 luglio all' Auditorium dell’istituto Italiano di Cultura – Ministero dgli Affari Esteri (Beijing);

Il 12 luglio al Nanjing jing Jiangsu Centre for the Performing Arts (Nanjing).

L' 11 luglio , Giulia ha inoltre tenuto un Masterclass nella prestigiosa Nanjing Sinohorn Music International di Nanjing .

“Non mi aspettavo di raggiungere risultati così importanti. Sono stati 10 giorni ricchi di intense emozioni e di esperienze che non dimenticherò mai. Ho raggiunto a piedi la vetta della Grande Muraglia e allo stesso tempo ho chiuso il tour arrivando sulla vetta del Nanjing jing Jiangsu Centre for the Performing Arts, il teatro più importante dell'Asia. Esperienze così significative possono sconvolgerti dentro così come incontrare i ragazzi della Sinohorn Music International e tutte le persone che sono venute a sentirmi e mi hanno sostenuta con il loro affetto. Questa è la spinta per fare e dare sempre di più per gli altri attraverso la cosa più bella del mondo, la musica.”

In questo quarto tour di successo la compositrice ha proposto una scaletta contenente suoi brani originali tratti dal suo album di esordio “ Giocando con i bottoni " e da “Room 2401 ” l'ultimo album da lei realizzato, prodotto e distribuito da Sony Music . Ha anche presentato degli omaggi a Dolores O'Riordan, David Bowie, Michael Nyman, Daft Punk realizzando delle versioni personali e inedite di alcuni celebri brani. Il live inoltre era accompagnato dalla presenza di videos ed effetti visivi.

“ Room 2401 ” è l'ultimo album di Giulia Mazzoni , prodotto e distribuito da Sony Music Italia , che vede l'incontro tra sonorità classiche e pop e ruota intorno al concetto della stanza, spazio fisico e spirituale in cui ognuno di noi si ritrova con le proprie emozioni o i propri sogni.

All'interno dell'album sono presenti 12 composizioni originali + 3 bonus tracks e una prestigiosa collaborazione con il Maestro Michael Nyman che per la prima volta nella sua carriera divide la scena con un altro artista rielaborando ed eseguendo una versione inedita per due pianoforti di “The departure". L'album “ Room 2401 ” è stato pubblicato anche da Sony Music Taiwan e da Sony Music China .

Fonte: Ufficio Stampa

