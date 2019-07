Portare a Empoli 'buoni esempi': Questa è Empoli lancia "Diamine! Codesto mi garba"

Quante volte viaggiando hai visto qualche dettaglio del posto che proprio ti “garbava”? Un bell'esempio di civiltà, un modo diverso di abbellire, decorare, preservare o migliorare il luogo? Quante volte hai pensato che quella bella cosa poteva essere replicata anche nella tua Empoli? La campagna estiva dell'associazione “Questa è Empoli” cerca nei luoghi di vacanza proprio questi buoni esempi di senso civico, rispetto e tutela ambientale.

Mentre sei in vacanza – in spiaggia, tra i monti, in campagna o in città – guardati intorno e fotografa tutto ciò che pensi possa contribuire a rendere più bella Empoli, qualcosa che ti faccia esclamare "DIAMINE! CODESTO MI GARBA. LO VORREI ANCHE A EMPOLI".

Vanno bene piccoli e grandi gesti che si possono incontrare in giro per il mondo e che vorresti vedere anche a Empoli, ad esempio possono essere riferiti a:

- il RICICLO

- il RECUPERO DEI RIFIUTI

- la SOSTENIBILITÀ'

- la SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- il DECORO URBANO

- la CURA DEGLI ANIMALI

- BALCONI FIORITI

- MEZZI DI TRASPORTO ECOLOGICI

- IDEE INNOVATIVE

Scatta la foto e pubblicala sui tuoi social con l’hashtag #MIGARBAEMPOLI

Partecipare è molto semplice:

1) Guardati intorno e fotografa i gesti belli visti in vacanza (raccogliere rifiuti dalla spiaggia, usare una borraccia, raccogliere cicche, una pista ciclabile, un'area gioco per bambini, un evento particolare, un gesto di solidarietà ecc.)

2) Scatta una foto per mostrarci quello che vorresti anche a Empoli.

3) Postala su Facebook e/o su Instagram con profilo pubblico scrivendo #MIGARBAEMPOLI e tagga tre tuoi amici che inviterai a fare lo stesso.

4) Potrai così partecipare al contest “DIAMINE! CODESTO MI GARBA. LO VORREI ANCHE A EMPOLI" e i tuoi scatti venire selezionati per i canali social di Questa è Empoli, la vera community degli innamorati di Empoli.

Il contest prende il via il 13 luglio e termina il 13 settembre. Il 13 settembre sarà proclamato il vincitore/trice assoluto del contest “DIAMINE! CODESTO MI GARBA. LO VORREI ANCHE A EMPOLI” che verrà proclamato QUEST'EMPOLESE AD HONOREM e riceverà una sorpresa da vero Quest'empolese. Allora via, pronti col telefonino a caccia di cose ti garbano!

Fonte: Ufficio stampa “Questa è Empoli”

