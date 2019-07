Ruba bici a un agente della municipale, denunciato

Si è infilato nel cortile di un reparto della Polizia Municipale per rubare una bicicletta, ma è stato subito bloccato e denunciato.

È finito così il tentativo di furto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri presso la sede di via dell’Agnolo. Poco prima delle 19 un uomo si è introdotto dal cancello di ingresso mentre si stava chiudendo ed è uscito portandosi via una bicicletta parcheggiata nel cortile. Ma uno degli agenti in servizio negli uffici ha visto tutta la scena ed è riuscito a bloccare l’uomo prima che potesse allontanarsi. Accompagnato negli uffici della Polizia Scientifica per l’identificazione, è risultato essere un cittadino straniero residente a Firenze. Per lui è scattata la denuncia per furto in luogo privato. La bicicletta, di proprietà di uno degli agenti del Reparto, è stata restituita al proprietario.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze