Un 34enne è stato arrestato a Pisa per furto. L'uomo, di origini senegalesi, è stato sorpreso dai carabinieri dopo aver rubato da un'auto di una giovane un cellulare.

Nel corso del medesimo servizio sono stati denunciati un italiano di 43 anni per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio ed un tunisino di 24 anni per l’inosservanza del divieto di dimora nella provincia di Pisa, mentre due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale.

