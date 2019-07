Saldi, la proposta di Federmoda-Confcommercio per posticipare la partenza

Posticipare la data di avvio dei saldi di fine stagione per sostenere le aziende, ridare slancio alle vendite e trasparenza al rapporto con i consumatori.

È questa l’istanza al centro della proposta di Federazione Moda Italia – il Sindacato di Confcommercio in rappresentanza del settore moda – portata all’attenzione delle Federazioni territoriali per delineare la tendenza nelle diverse aree.

Secondo una ricerca svolta dalla Federazione presso i propri associati – e presentata lo scorso 24 Giugno durante la propria Assemblea Nazionale – oltre il 70% delle aziende italiane è orientata a posticipare l’avvio delle vendite di fine stagione in entrambe le stagioni.

Segno che l’esigenza di definire una strategia unitaria sul commercio che parta proprio dal dibattuto tema dei saldi è diffusa ed è avvertita in modo urgente da parte delle attività del settore.

A confermare quanto emerso a livello nazionale è la Federazione pistoiese di Confcommercio che approva la linea nazionale sostenendo la necessità di posticipare l’avvio dei saldi e di applicare controlli e sanzioni più attente, differenziandole in base alla tipologia di attività.

Il gruppo accoglie inoltre positivamente l’introduzione dei “mid season sale”: si tratta di due periodi di 15 giorni ciascuno nei quali sono previsti sconti su determinati capi (separati dai prodotti in vendita a prezzo non scontato) da programmare in primavera e in autunno, senza poter effettuare ulteriori prezzi ribassati nel mese di dicembre.

Resta però aperto il nodo del commercio elettronico e di una maggior tutela nei confronti delle attività commerciali tradizionali che sono danneggiate dalla totale assenza di norme che regolamentino anche questo particolare canale di vendita.

“Il dibattito sulla necessità di posticipare l’avvio delle vendite di fine stagione è da tempo aperto a Pistoia e nella sua provincia – afferma Enrico Ciardi, presidente Federmoda Pistoia.

Accogliamo quindi in modo positivo la proposta di Federazione Moda Italia e affinché questa funzioni riteniamo fondamentale introdurre il divieto di applicare sconti fra la fine delle mid season sale e l’inizio dei saldi, in entrambe le stagioni e non solo a dicembre”.

“Riteniamo fondamentale applicare una linea condivisa e univoca per tendere sempre più alla trasparenza nei confronti dei consumatori – dichiara Sergio Tricomi, presidente Federcalzature Pistoia.

La proposta del nazionale ci vede favorevoli ad un miglioramento complessivo del servizio offerto e, allo stesso tempo, ad un accrescimento della reputazione dell’intera categoria”.

Fonte: Confcommercio Pistoia e Prato - Ufficio Stampa

