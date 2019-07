Lunatica, Montelupo celebra lo sbarco sulla Luna

Sabato 20 luglio 2019 si celebreranno in tutto il mondo i 50 anni dallo sbarco sulla Luna e anche a Montelupo Fiorentino non poteva mancare una grande celebrazione: LUNATICA: 1969 – 2019 | Destinazione Luna è l’evento organizzato dal Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino in collaborazione con Inside Factory e Promocultura, e sponsorizzato da VoipVoice.

L’incontro, che ha avuto il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino, è aperto a grandi e piccini e si terrà presso il PalaVoip, la sede di VoipVoice, in via del Lavoro 8, a partire dalle 16:30.

LUNATICA sarà un momento di incontro e confronto con alcune personalità del mondo scientifico e astrofisico, che hanno vissuto in prima persona il momento storico dello sbarco sulla Luna, che ci racconteranno come è strutturata morfologicamente, le emozioni vissute durante l'allunaggio e le scoperte tecnologiche e scientifiche che derivano dalla missione dell’Apollo 11.

“Avvenuto 50 anni fa, quel “piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l’umanità” continua ad emozionare. Nell’immaginario collettivo esso ha rappresentato la possibilità di superare quel limite così labile tra il possibile e l’impossibile.” Sono queste le parole di Maura Tombelli, Presidente del Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino che darà il via all’incontro. “Ricordo quando da bambina avvenne lo sbarco sulla Luna, quando seguimmo con attenzione ogni attimo. Ricordo quelle voci, quegli istanti e alla fine, le immagini. L’emozione era incontenibile. Rivivo ancora quelle sensazioni che mi hanno guidato per tutta la vita.” Maura Tombelli è un’astronoma non professionista che si è fatta da sé – di mestiere faceva la bancaria - senza mai rinunciare al suo sogno. Ora è la presidente del Gruppo Astrofili di Montelupo, che di recente ha inaugurato l’osservatorio di San Vito (dedicato al suo maestro Beppe Forti), alla presenza di Piero Angela. La città ha anche un asteroide che porta il suo nome, 7198 Montelupo, scoperto proprio dalla Tombelli e dall’astronomo Andrea Boattini.

Scopo di tutto il lavoro dell’associazione Gruppo Astrofili è sensibilizzare alla divulgazione dell'astronomia mediante iniziative di carattere culturale e scientifico, promuovere progetti ed attività di ricerca e sviluppo in campo astronomico, sia in proprio che in collaborazione con organismi ed enti nazionali e internazionali.

L’iniziativa di LUNATICA si inserisce proprio in questo filone, perché oltre alla parte di conferenze dedicate al momento dello sbarco, all’evoluzione dell’astronomia negli ultimi 50 anni e alle conseguenze “tecnologiche” dell’allunaggio, non mancheranno le attività di laboratori per bambini realizzate in collaborazione anche con Promocultura, durante le quali si potrà toccare "dal vivo" la composizione del nostro Sistema Solare e “costruire lo Sputnik”, il razzo che condusse Neil Armstrong sulla Luna.

“Siamo lieti di ospitare all’interno della nostra sede eventi a sostegno della divulgazione scientifica – afferma Simone Terreni, Managing Director VoipVoice – VoipVoice ha deciso di sponsorizzare questa iniziativa perché lo sbarco del primo uomo sulla luna ha rivestito, per noi che ci occupiamo di tecnologia, un ruolo fondamentale per la nascita di internet: nella lotta contro l’URSS in quella che era la Corsa allo Spazio, gli USA – per difendersi dal rischio di una guerra nucleare – crearono nel 1958 ARPA, l’Advanced Research Projects Agency, per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per la difesa. ARPA aveva, tra le altre cose, il compito di creare e mettere in sicurezza una rete che collegasse i vari computer sparsi sul territorio nazionale, in grado di resistere anche ad un eventuale attacco nucleare: da qui la nascita di ARPANET, una rete embrionale che poi, con l’ideazione del protocollo TCP/IP da parte di Vincent Cerf, portò alla nascita di Internet.”

L'evento si concluderà poi con una notte di osservazione della Luna, attraverso il telescopio, presso l'Osservatorio Astronomico Beppe Forti del Gruppo Astrofili di Montelupo – questa la mappa.

Fonte: Ufficio stampa

